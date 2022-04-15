Washington Coração Valente é anunciado como novo CEO do Confiança

Um dos grandes camisas 9 da história do Campeonato Brasileiro, o ex-jogador Washington, o Coração Valente, foi anunciado como novo CEO (diretor-executivo) do Confiança. O clube sergipano divulgou a chegada do ex-atleta pelas redes sociais. O Dragão também anunciou, nas últimas horas, Felipe Maestro como seu novo treinador. - Ele chega para fazer parte da diretoria, ajudando a levar o nome do clube pelo Brasil e dando ainda mais visibilidade a marca Confiança - publicou o perfil do Confiança nas redes sociais ao anunciar Washington.
Nos últimos anos, após se aposentar dos gramados Washington foi técnico de futebol, comentarista, vereador no Rio Grande do Sul e exerceu também a função de deputado federal. Em 2019, ele foi nomeado Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, mas ficou pouco tempo no cargo. Em 2020, ele era o Diretor de Desenvolvimento da CBF, mas foi demitido após se envolver uma polêmica no jogo entre Caxias-RS e Botafogo, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o ex-atleta mostrou um vídeo de um suposto pênalti a favor do time gaúcho para integrantes da comissão técnica dos donos da casa.
O Confiança, cabe ressaltar, vem anunciando alguns reforços e mudanças nos últimos dias. No início deste mês, Hyago França renunciou ao cargo de presidente do clube.
No ano passado, o time sergipano foi rebaixado na Série B e agora tenta voltar fazer o caminho de volta na disputa da Série C.