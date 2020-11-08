Wanderson se aproxima dos 30 jogos com a camisa do Ittihad Kalba

Crédito: Divulgação

Um dos principais destaques do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, desde a última temporada, o meia-atacante Wanderson espera passar dos trinta jogos com a camisa do clube neste ano. Segundo o jogador, que passou pelo futebol coreano recentemente, ele trabalhará muito para melhorar seus números no país.

- Vou trabalhar muito para fazer o maior número de jogos possíveis este ano, quem sabe passar dos trinta com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para melhorar ainda mais meus números com a camisa do Kalba. Venho me empenhando para fazer uma temporada perfeita - disse.Segundo Wanderson, o grupo tem lutado para fazer uma grande liga esse ano.