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futebol

Wanderson se aproxima dos 30 jogos com a camisa do Ittihad Kalba

Meio-campista brasileiro vem se destacando no clube dos Emirados Árabes
e espera continuar por mais tempo na equipe
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2020 às 15:57

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 15:57

Crédito: Divulgação
Um dos principais destaques do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, desde a última temporada, o meia-atacante Wanderson espera passar dos trinta jogos com a camisa do clube neste ano. Segundo o jogador, que passou pelo futebol coreano recentemente, ele trabalhará muito para melhorar seus números no país.
- Vou trabalhar muito para fazer o maior número de jogos possíveis este ano, quem sabe passar dos trinta com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para melhorar ainda mais meus números com a camisa do Kalba. Venho me empenhando para fazer uma temporada perfeita - disse.Segundo Wanderson, o grupo tem lutado para fazer uma grande liga esse ano.
- O foco de todos é fazer uma grande Liga esse ano, com bons resultados e terminando o ano com o Kalba em uma ótima posição na tabela de classificação.

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