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futebol

Wanderson quer título da Copa dos Emirados Árabes com o Ittihad Kalba

Meia brasileiro chegou ao clube em janeiro de 2020 e assumiu titularidade rapidamente
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LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 17:05

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 17:05

Crédito: Divulgação
Titular do Ittihad Kalba e em bom momento nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre a importância da equipe chegar à final da Copa dos Emirados Árabes. Para ele, o troféu será especial para todos. O Al Nassr será o adversário na semifinal do torneio.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes- Sem dúvida, conquistar esse título será muito especial para todos. Estou muito motivado para essa fase semifinal contra o Al Nassr e espero que tenhamos sucesso para chegarmos à final. O elenco está muito focado nisso - disse.
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
Segundo Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, a equipe tem tudo para encerrar bem a temporada.
- Temos algumas decisões pela frente e estamos nos preparando para elas. O elenco está crescendo muito nesta reta final da disputa.

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