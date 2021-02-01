Wanderson quer título da Copa dos Emirados Árabes com o Ittihad Kalba

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Titular do Ittihad Kalba e em bom momento nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre a importância da equipe chegar à final da Copa dos Emirados Árabes. Para ele, o troféu será especial para todos. O Al Nassr será o adversário na semifinal do torneio.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes- Sem dúvida, conquistar esse título será muito especial para todos. Estou muito motivado para essa fase semifinal contra o Al Nassr e espero que tenhamos sucesso para chegarmos à final. O elenco está muito focado nisso - disse.

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Segundo Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, a equipe tem tudo para encerrar bem a temporada.