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futebol

Wanderson quer Krasnodar ligado para terminar bem a temporada na Rússia

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes da equipe russa do Krasnodar, que ocupa a 11ª colocação na Liga
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Publicado em 20 de Abril de 2021 às 20:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 20:06
Crédito: Krasnodar / Divulgação
O meia-atacante Wanderson, destaque do Krasnodar, pediu foco total do grupo para a reta final da temporada na Rússia. Segundo o jogador brasileiro, o objetivo do elenco é fazer uma boa sequência nas próximas semanas na Liga Russa.
Veja a tabela do Inglês- Nossa equipe tem trabalhado muito para encerrar a temporada vencendo e fazendo bons jogos. O grupo sabe da responsabilidade que terá nas próximas semanas. Vamos com tudo para iniciarmos uma boa sequência na Liga - disse o jogador.
Segundo Wanderson, sua meta é terminar o ano marcando gols.
- Estou trabalhando para terminar esse ano com boas atuações e ajudando o grupo dentro e fora de campo. Tenho me dedicado ao máximo para fazer uma grande reta final de temporada com todos - concluiu.

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