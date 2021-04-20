Wanderson quer Krasnodar ligado para terminar bem a temporada na Rússia

Crédito: Krasnodar / Divulgação

O meia-atacante Wanderson, destaque do Krasnodar, pediu foco total do grupo para a reta final da temporada na Rússia. Segundo o jogador brasileiro, o objetivo do elenco é fazer uma boa sequência nas próximas semanas na Liga Russa.

Veja a tabela do Inglês- Nossa equipe tem trabalhado muito para encerrar a temporada vencendo e fazendo bons jogos. O grupo sabe da responsabilidade que terá nas próximas semanas. Vamos com tudo para iniciarmos uma boa sequência na Liga - disse o jogador.

Segundo Wanderson, sua meta é terminar o ano marcando gols.