Wanderson quer jogo da vida diante do PAOK em decisão da Champions

Crédito: Divulgação / Krasnodar

Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson falou sobre a importância jogo desta quarta-feira, diante do PAOK, pela fase de qualificação da Liga dos Campeões.

Precisando de um empate para avançar à fase de grupos, após ter vencido em casa por 2 x 1, o Krasnodar vai dar a vida na Grécia para alcançar a vaga, segundo falou o atleta.

- Vamos ter um jogo decisivo pela frente e precisamos estar preparados. É a partida do ano para todos aqui no clube. Vamos lutar muito durante os noventa minutos para que a equipe faça uma grande partida e possa avançar para a fase de grupos da competição. Essa é e meta de todos.

Segundo Wanderson, seu desejo é continuar evoluindo com a camisa do clube.