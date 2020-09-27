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futebol

Wanderson quer jogo da vida diante do PAOK em decisão da Champions

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes do Krasnodar, da Rússia
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Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 09:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 09:06
Crédito: Divulgação / Krasnodar
Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson falou sobre a importância jogo desta quarta-feira, diante do PAOK, pela fase de qualificação da Liga dos Campeões.
Precisando de um empate para avançar à fase de grupos, após ter vencido em casa por 2 x 1, o Krasnodar vai dar a vida na Grécia para alcançar a vaga, segundo falou o atleta.
- Vamos ter um jogo decisivo pela frente e precisamos estar preparados. É a partida do ano para todos aqui no clube. Vamos lutar muito durante os noventa minutos para que a equipe faça uma grande partida e possa avançar para a fase de grupos da competição. Essa é e meta de todos.
Segundo Wanderson, seu desejo é continuar evoluindo com a camisa do clube.
- Vou trabalhar para que continue sendo uma grande temporada para mim e para o clube. Estou muito focado em conquistar meus objetivos e ajudar o Krasnodar na sequência da temporada.

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