Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Wanderson quer grande temporada com o Krasnodar em 2021/2022

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes da equipe russa do Krasnodar para a próxima temporada
...
{{widget.html}}
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jun 2021 às 16:46

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 16:46

Crédito: Krasnodar / Divulgação
O meia-atacante Wanderson, um dos destaques do Krasnodar, espera um grande ano com o clube russo. Segundo o jogador brasileiro, o desejo de todos os atletas no grupo é que a temporada que se iniciará seja de grandes resultados.
Veja a tabela da Eurocopa- Vamos com tudo para que a equipe possa fazer uma grande temporada pela frente. Temos totais condições disso. Temos que fazer uma época de muita intensidade para conquistarmos nossos objetivos nela - comentou o jogador brasileiro.
Segundo Wanderson, sua ideia é buscar melhorar seus números no clube russo.
- Vou trabalhar muito para ajudar o Krasnodar e para conquistar meus objetivos no clube. Vou me dedicar ao máximo para melhorar meus números no clube - concluiu o meia-atacante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados