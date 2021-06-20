Wanderson quer grande temporada com o Krasnodar em 2021/2022

Crédito: Krasnodar / Divulgação

O meia-atacante Wanderson, um dos destaques do Krasnodar, espera um grande ano com o clube russo. Segundo o jogador brasileiro, o desejo de todos os atletas no grupo é que a temporada que se iniciará seja de grandes resultados.

Veja a tabela da Eurocopa- Vamos com tudo para que a equipe possa fazer uma grande temporada pela frente. Temos totais condições disso. Temos que fazer uma época de muita intensidade para conquistarmos nossos objetivos nela - comentou o jogador brasileiro.

Segundo Wanderson, sua ideia é buscar melhorar seus números no clube russo.