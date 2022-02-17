Wanderson quer evolução do Krasnodar e foca em boas partidas com o clube em 2022

O meia-atacante Wanderson, um dos principais nomes do Krasnodar, falou sobre o desejo de ver a equipe russa evoluindo nos próximos jogos da época. Para o jogador, o grupo está no caminho certo para isso.- Nosso elenco vem trabalhando muito para que possa encerrar o ano com bons jogos e vitórias. Nossa ideia é essa. Temos que manter a intensidade máxima nos treinos e jogos para que isso seja possível.