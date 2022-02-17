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futebol

Wanderson quer evolução do Krasnodar e foca em boas partidas com o clube em 2022

Meia-atacante é um dos principais nomes da equipe
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Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 13:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 13:25
O meia-atacante Wanderson, um dos principais nomes do Krasnodar, falou sobre o desejo de ver a equipe russa evoluindo nos próximos jogos da época. Para o jogador, o grupo está no caminho certo para isso.- Nosso elenco vem trabalhando muito para que possa encerrar o ano com bons jogos e vitórias. Nossa ideia é essa. Temos que manter a intensidade máxima nos treinos e jogos para que isso seja possível.
Segundo Wanderson, sua ideia é ter uma sequência positiva no clube.
- Estou trabalhando para ter uma boa sequência no clube nesta reta final de temporada. Estou muito focado e motivado para que isso seja possível.
Crédito: Wandersonesperaterbonsdesempenhosem2022(Divulgação/Krasnodar

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