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futebol

Wanderson quer dois grandes jogos contra o PAOK em busca de vaga na fase de grupos da Champions

Atleta brasileiro naturalizado belga é um dos principais nomes da equipe do leste europeu
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Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 19:07
Crédito: Divulgação / Krasnodar
Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante Wanderson falou sobre a importância dos dois jogos contra o PAOK, na fase preliminar da Liga dos Campeões. Segundo o atleta, a equipe russa vai fazer de tudo para chegar ao objetivo principal: a fase de grupos da disputa.
- Vamos ter dois jogos muito complicados diante de uma equipe forte, competitiva e que tem totais condições, também, de chegar à fase de grupos. Vamos procurar ter equilíbrio nas duas partidas para alcançarmos esse importante objetivo. O elenco sabe da importância de ser perfeito nas duas apresentações - disse.
Segundo Wanderson, seu desejo é continuar evoluindo com a camisa do clube.
- Espero que essa temporada seja a melhor da minha carreira em termos de números. Vou trabalhar muito para ajudar o Krasnodar a conquistar seus objetivos nos próximos meses.

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