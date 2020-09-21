Wanderson quer dois grandes jogos contra o PAOK em busca de vaga na fase de grupos da Champions

Crédito: Divulgação / Krasnodar

Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante Wanderson falou sobre a importância dos dois jogos contra o PAOK, na fase preliminar da Liga dos Campeões. Segundo o atleta, a equipe russa vai fazer de tudo para chegar ao objetivo principal: a fase de grupos da disputa.

- Vamos ter dois jogos muito complicados diante de uma equipe forte, competitiva e que tem totais condições, também, de chegar à fase de grupos. Vamos procurar ter equilíbrio nas duas partidas para alcançarmos esse importante objetivo. O elenco sabe da importância de ser perfeito nas duas apresentações - disse.

Segundo Wanderson, seu desejo é continuar evoluindo com a camisa do clube.