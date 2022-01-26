Wanderson quer crescimento no Krasnodar e foca em evolução da equipe na temporada

O meia-atacante Wanderson, um dos principais nomes do Krasnodar atualmente, revelou o desejo de ver a equipe russa evoluindo nos próximos compromissos da época. Para ele, que passou pelo futebol espanhol, belga e austríaco, o grupo está no caminho certo para isso.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel

- Temos um ótimo elenco e que vem trabalhando muito para melhorar o desempenho em campo e para crescer na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para que as coisas saiam como estamos planejando - disse o brasileiro, antes de complementar:

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- Estou focado e trabalhando muito no dia a dia para evoluir e para melhorar ainda mais meus números no clube. Estou muito motivado para essa sequência da temporada - completou o jogador.