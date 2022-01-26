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Wanderson quer crescimento no Krasnodar e foca em evolução da equipe na temporada

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 17:25

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:25

O meia-atacante Wanderson, um dos principais nomes do Krasnodar atualmente, revelou o desejo de ver a equipe russa evoluindo nos próximos compromissos da época. Para ele, que passou pelo futebol espanhol, belga e austríaco, o grupo está no caminho certo para isso.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel
- Temos um ótimo elenco e que vem trabalhando muito para melhorar o desempenho em campo e para crescer na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para que as coisas saiam como estamos planejando - disse o brasileiro, antes de complementar:
+ Lyon nega acordo com Newcastle por venda de Bruno Guimarães
- Estou focado e trabalhando muito no dia a dia para evoluir e para melhorar ainda mais meus números no clube. Estou muito motivado para essa sequência da temporada - completou o jogador.
Crédito: Wandersonviveboafasenaequiperussa(Divulgação/Krasnodar

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