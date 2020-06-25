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futebol

Wanderson projeta permanência no futebol dos Emirados Árabes

Meia brasileiro chegou ao clube em janeiro deste ano e assumiu titularidade rapidamente...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 19:56

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 19:56

Crédito: Divulgação
Titular do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, nesta temporada, o meia-atacante Wanderson falou sobre a expectativa de crescer no futebol do país nos próximos anos. Segundo o jogador, seu desejo é fazer uma história de muitos títulos no local na sequência da carreira.
- Não imaginei que me adaptaria tão rápido ao futebol local. Felizmente, deu tudo certo. Vou manter esse trabalho firme que tenho feito para fazer uma história de grandes conquistas no clube. Tenho me dedicado muito desde que cheguei aqui e estou cada dia mais confiante neste trabalho - disse.
Segundo Wanderson, que tem passagens por América-RN, América-MG, Fortaleza e Atlético-GO, seu desejo é permanecer no país por muitos anos.
- Estou muito feliz aqui no futebol árabe e motivado para permanecer aqui por muitos anos. Vou me dedicar muito para fazer a minha história no clube.E MAIS:Fábio comemora retorno do Japonês para voltar a marcarCom gol contra, Valencia perde para o Eibar pelo Campeonato EspanholWilliam Carvalho e Leicester chegam a acordo para volante deixar o BetisArsenal vence Southampton e conquista primeiros pontos depois do retorno da Premier League E MAIS:

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