Wanderson projeta permanência no futebol dos Emirados Árabes

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Titular do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, nesta temporada, o meia-atacante Wanderson falou sobre a expectativa de crescer no futebol do país nos próximos anos. Segundo o jogador, seu desejo é fazer uma história de muitos títulos no local na sequência da carreira.

- Não imaginei que me adaptaria tão rápido ao futebol local. Felizmente, deu tudo certo. Vou manter esse trabalho firme que tenho feito para fazer uma história de grandes conquistas no clube. Tenho me dedicado muito desde que cheguei aqui e estou cada dia mais confiante neste trabalho - disse.

Segundo Wanderson, que tem passagens por América-RN, América-MG, Fortaleza e Atlético-GO, seu desejo é permanecer no país por muitos anos.