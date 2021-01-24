Wanderson mira marca dos 150 jogos com a camisa do Krasnodar

Crédito: Divulgação / Krasnodar

Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar, da Rússia, o meia-atacante Wanderson revelou estar vivendo uma expectativa grande para alcançar a marca dos 150 jogos pelo clube. Segundo o jogador, a meta é alcançar este número em breve.

+ Veja a tabela da Liga Europa- Tenho uma história muito bonita no Krasnodar e, sem dúvida, é um clube que tenho muito carinho por tudo que vivi e que vivo por aqui. Espero, sim, chegar à marca dos 150 jogos com a camisa do clube nas próximas temporadas. Estou muito motivado para isso - disse Wanderson, que tem 116 jogos pelo clube.

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Segundo Wanderson, o grupo tem tudo para crescer no Campeonato Russo e se manter firme na Liga Europa.