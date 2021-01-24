Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Wanderson mira marca dos 150 jogos com a camisa do Krasnodar

Brasileiro naturalizado belga é um dos principais nomes do clube da Rússia
...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2021 às 19:22
Crédito: Divulgação / Krasnodar
Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar, da Rússia, o meia-atacante Wanderson revelou estar vivendo uma expectativa grande para alcançar a marca dos 150 jogos pelo clube. Segundo o jogador, a meta é alcançar este número em breve.
+ Veja a tabela da Liga Europa- Tenho uma história muito bonita no Krasnodar e, sem dúvida, é um clube que tenho muito carinho por tudo que vivi e que vivo por aqui. Espero, sim, chegar à marca dos 150 jogos com a camisa do clube nas próximas temporadas. Estou muito motivado para isso - disse Wanderson, que tem 116 jogos pelo clube.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
Segundo Wanderson, o grupo tem tudo para crescer no Campeonato Russo e se manter firme na Liga Europa.
- Vamos continuar nos dedicando para chegarmos ao fim do campeonato com bons resultados e com a equipe brigando entre os primeiros colocados. Esse é o objetivo de todos aqui - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril
O cantor Leonardo sofre um acidente e apareceu com os olhos roxos e inchados
Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos
O agente Iuri de Souza Silva, ex-comandante da Guarda de Vila Velha, foi preso durante operação do Gaeco
Justiça mantém prisão de guardas de Vila Velha por tempo indeterminado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados