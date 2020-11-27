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futebol

Wanderson marca e ajuda Ittihad Kalba a vencer nos Emirados Árabes

Meia brasileiro chegou ao clube em janeiro deste ano e assumiu titularidade rapidamente
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Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 16:59
Crédito: Divulgação
Com mais uma boa atuação, o atacante Wanderson foi um dos destaques da vitória do Ittihad Kalba por 2 a 1 sobre o Dhafra na primeira divisão dos Emirados Árabes. Feliz com a exibição, o jogador falou sobre a importância desse jogo para ele.
- Fico feliz em ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar uma importante vitória na liga. Todos estão de parabéns. Agradeço aos companheiros pela confiança e sempre. Espero voltar a marcar nas próximas semanas para continuar contribuindo para o crescimento da equipe - disse.
De acordo com Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, seu momento tem sido muito especial.
- Estou vivendo um momento muito especial. Esse ano tem sido muito importante para mim em campo. Espero continuar evoluindo com a camisa do clube.

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