Wanderson marca e ajuda Ittihad Kalba a vencer nos Emirados Árabes

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Com mais uma boa atuação, o atacante Wanderson foi um dos destaques da vitória do Ittihad Kalba por 2 a 1 sobre o Dhafra na primeira divisão dos Emirados Árabes. Feliz com a exibição, o jogador falou sobre a importância desse jogo para ele.

- Fico feliz em ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar uma importante vitória na liga. Todos estão de parabéns. Agradeço aos companheiros pela confiança e sempre. Espero voltar a marcar nas próximas semanas para continuar contribuindo para o crescimento da equipe - disse.

De acordo com Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, seu momento tem sido muito especial.