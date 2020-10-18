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futebol

Wanderson foca em grande estreia de sua equipe na Liga dos Campeões

Brasileiro naturalizado belga é um dos principais nomes do Krasnodar, da Rússia
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Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 11:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 11:38
Crédito: Divulgação / Krasnodar
Há três anos vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais destaques da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson falou sobre a importância da estreia da equipe na Liga dos Campeões nesta terça-feira, contra o Rennes, fora de casa. Segundo o jogador, sua equipe precisa fazer um grande jogo para iniciar a trajetória na disputa com o pé direito.
- Toda estreia é sempre diferente. Vamos em busca de fazer um grande jogo para sairmos com um resultado positivo fora de casa e para iniciarmos nossa trajetória na disputa com o pé direito, pontuando como visitantes. O grupo está muito motivado para fazer uma grande apresentação - disse Wanderson.
Segundo Wanderson, o grupo do Krasnodar, que além do Rennes tem Chelsea e Sevilla, está muito forte.
- Vamos procurar fazer uma primeira fase de muita intensidade para sonharmos com a vaga nas finais. É possível e temos que acreditar. O grupo está muito forte e tudo pode acontecer.

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