Wanderson foca em grande estreia de sua equipe na Liga dos Campeões

Crédito: Divulgação / Krasnodar

Há três anos vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais destaques da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson falou sobre a importância da estreia da equipe na Liga dos Campeões nesta terça-feira, contra o Rennes, fora de casa. Segundo o jogador, sua equipe precisa fazer um grande jogo para iniciar a trajetória na disputa com o pé direito.

- Toda estreia é sempre diferente. Vamos em busca de fazer um grande jogo para sairmos com um resultado positivo fora de casa e para iniciarmos nossa trajetória na disputa com o pé direito, pontuando como visitantes. O grupo está muito motivado para fazer uma grande apresentação - disse Wanderson.

Segundo Wanderson, o grupo do Krasnodar, que além do Rennes tem Chelsea e Sevilla, está muito forte.