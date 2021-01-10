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futebol

Wanderson fala sobre fase especial defendendo o Krasnodar, da Rússia

Brasileiro naturalizado belga é um dos principais nomes do clube da Rússia
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Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2021 às 15:56
Crédito: Divulgação / Krasnodar
Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar, da Rússia, o meia-atacante Wanderson falou sobre a fase iluminada que vive no país. Segundo o jogador, que disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões, sua meta é continuar batendo recordes e crescendo no leste europeu.
+ Veja a tabela da Champions League
- Esses últimos anos que passei no Krasnodar têm sido especiais. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e agradeço ao clube por isso também. Todos têm participação nesta caminhada. Espero continuar ajudando o grupo nesta sequência para crescer de produção com todos - disse.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Segundo Wanderson, o grupo tem tudo para crescer no Campeonato Russo e se manter firme na Liga Europa.
- Vamos focar tudo nesta sequência da temporada. Vamos trabalhar para que o grupo possa continuar firme na Liga e possa ter um bom desempenho na Liga Europa.

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