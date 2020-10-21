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futebol

Wanderson espera ótima temporada no Ittihad Kalba

Meio-campista brasileiro vem se destacando no futebol do Emirados Árabes...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 13:33

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 13:33

Crédito: Divulgação
Titular do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante maranhense Wanderson destacou a perspectiva para essa época. Segundo o atleta, a meta de todos no elenco é manter uma intensidade grande nas partidas para que o grupo possa conquistar seus objetivos neste ano que se iniciou.
- Estamos lutando muito para que a equipe possa melhorar ainda mais seu rendimento em campo nesta sequência da temporada. O elenco tem se empenhado para crescer de produção com a camisa do clube. Vamos continuar intensificando no dia a dia para que isso aconteça - disse.Segundo Wanderson, seu desejo é fazer o melhor ano da sua carreira.
- Vou trabalhar muito para fazer um grande ano com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história de títulos com o Kalba.

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