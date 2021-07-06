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futebol

Wanderson espera grande temporada com o Krasnodar, da Rússia

Meia-atacante é um dos principais nomes da equipe
...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 11:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 11:41
Crédito: Krasnodar / Divulgação
O meia-atacante Wanderson, um dos principais nomes do Krasnodar, espera uma ótima temporada com o clube russo. Segundo o atleta, o desejo de todos no grupo é que esta época seja de conquistas para todos.- O elenco tem trabalhado muito para fazer um grande ano. Vamos nos dedicar ao máximo para que essa temporada seja de conquistas e vitórias importantes para o Krasnodar. Vejo o elenco muito preparado para isso.
> Veja a tabela da Eurocopa
Segundo Wanderson, sua ideia é crescer no clube
- Estou muito focado e motivado para essa próxima temporada. Tenho certeza que será melhor em termos de números. Vou trabalhar muito por isso.

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