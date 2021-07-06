Wanderson espera grande temporada com o Krasnodar, da Rússia

O meia-atacante Wanderson, um dos principais nomes do Krasnodar, espera uma ótima temporada com o clube russo. Segundo o atleta, o desejo de todos no grupo é que esta época seja de conquistas para todos.- O elenco tem trabalhado muito para fazer um grande ano. Vamos nos dedicar ao máximo para que essa temporada seja de conquistas e vitórias importantes para o Krasnodar. Vejo o elenco muito preparado para isso.