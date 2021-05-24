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Wanderson espera fazer grande temporada no Krasnodar

Meio-campista brasileiro é um dos principais nomes da equipe russa
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LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 13:47

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 13:47

Crédito: Krasnodar / Divulgação
O meia-atacante Wanderson, destaque do Krasnodar, já está focado na próxima temporada com o clube russo. Segundo o jogador, o desejo de todos no elenco é que o ano que se iniciará em algumas semanas seja de grandes resultados.
- Vamos trabalhar muito para que o próximo ano seja de grandes resultados dentro e fora de campo para todos. O Krasnodar entrará com força total para fazer uma ótima Liga. Temos totais condições disso.Segundo Wanderson, sua meta é fazer o melhor ano da carreira.
- Vou trabalhar para atingir meus objetivos e para ajudar o Krasnodar dentro e fora de campo. Estou muito focado nisso e motivado para a próxima temporada.

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