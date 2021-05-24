Wanderson espera fazer grande temporada no Krasnodar

Crédito: Krasnodar / Divulgação

O meia-atacante Wanderson, destaque do Krasnodar, já está focado na próxima temporada com o clube russo. Segundo o jogador, o desejo de todos no elenco é que o ano que se iniciará em algumas semanas seja de grandes resultados.

- Vamos trabalhar muito para que o próximo ano seja de grandes resultados dentro e fora de campo para todos. O Krasnodar entrará com força total para fazer uma ótima Liga. Temos totais condições disso.Segundo Wanderson, sua meta é fazer o melhor ano da carreira.