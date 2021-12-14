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futebol

Wanderson elogia ano do Krasnodar e espera crescimento da equipe na temporada

Meia-atacante brasileiro que atua na Rússia é um dos principais nomes da equipe do Krasnodar
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LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 17:40

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 17:40

O meia-atacante Wanderson, um dos principais nomes do Krasnodar, elogiou a temporada realizada pela equipe russa até aqui. Segundo o jogador, o grupo vem trabalhando para melhorar ainda mais o desempenho em campo este ano.- O grupo tem trabalhado muito para manter um ritmo forte e para crescer na temporada. Vamos lutar muito para que as coisas saiam como estamos planejando nesta sequência. Estamos muito motivados e no caminho certo para evoluirmos - disse.
Segundo Wanderson, sua ideia é fazer uma boa sequência nos próximos meses.
- Estou trabalhando para ajudar o grupo nesta sequência da temporada. Venho em um ritmo forte nos treinos e focado em estar bem nestes próximos meses - concluiu o brasileiro.
Crédito: WandersonédestaquenaRússia(Foto:Krasnodar/Divulgação

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