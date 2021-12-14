Wanderson elogia ano do Krasnodar e espera crescimento da equipe na temporada

O meia-atacante Wanderson, um dos principais nomes do Krasnodar, elogiou a temporada realizada pela equipe russa até aqui. Segundo o jogador, o grupo vem trabalhando para melhorar ainda mais o desempenho em campo este ano.- O grupo tem trabalhado muito para manter um ritmo forte e para crescer na temporada. Vamos lutar muito para que as coisas saiam como estamos planejando nesta sequência. Estamos muito motivados e no caminho certo para evoluirmos - disse.