Wanderson, do Krasnodar, quer vitória sobre o Sevilla na Champions

Crédito: Wanderson sonha com vitória na Liga dos Campeões (Divulgação/Krasnodar

Há três anos vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson pediu atenção máxima do elenco no duelo contra o Sevilla, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Segundo o jogador, a meta é vencer os espanhóis.

- Vamos enfrentar um grande adversário e precisamos estar preparados. O Sevilla tem uma equipe forte e é sempre muito difícil de ser batido. Vamos procurar fazer um grande jogo para sairmos com os três pontos fora de casa.

Segundo Wanderson, a classificação para as finais ainda é possível.