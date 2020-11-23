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futebol

Wanderson, do Krasnodar, quer vitória sobre o Sevilla na Champions

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes da equipe
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Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 09:59
Crédito: Wanderson sonha com vitória na Liga dos Campeões (Divulgação/Krasnodar
Há três anos vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson pediu atenção máxima do elenco no duelo contra o Sevilla, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Segundo o jogador, a meta é vencer os espanhóis.
- Vamos enfrentar um grande adversário e precisamos estar preparados. O Sevilla tem uma equipe forte e é sempre muito difícil de ser batido. Vamos procurar fazer um grande jogo para sairmos com os três pontos fora de casa.
Segundo Wanderson, a classificação para as finais ainda é possível.
- São nove pontos em disputa ainda e temos condições de chegar às finais. Temos que acreditar até o fim nisso.

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