AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Wanderson, do Krasnodar, quer vitória sobre o Rennes na Champions

Brasileiro naturalizado belga é um dos principais nomes do clube da Rússia
...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 14:32
Crédito: Divulgação / Krasnodar
Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar, da Rússia, o meia-atacante Wanderson pediu atenção máxima do elenco no duelo contra o Rennes, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Segundo o jogador, a meta é vencer os franceses.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Vamos lutar muito para conquistarmos uma vitória nesta partida contra o Rennes. Vai ser importante para o grupo vencer. Temos que nos empenhar ao máximo durante os 90 minutos para chegarmos ao objetivo principal, que é a vitória - disse.
Segundo Wanderson, vencer as duas rodadas que faltam para o Krasnodar na fase inicial da competição é uma meta de todos.
- Vamos lutar muito para fazermos mais seis pontos nestas rodadas que faltam na Liga dos Campeões. Vai ser importante para o grupo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Milton Nascimento é internado com pneumonia, diz equipe do cantor
Imagem de destaque
'Brasil tem de parar de se gabar' no futebol e 'descer do salto', diz biógrafo escocês de Pelé
ES Gás assumiu a concessão da distribuição de gás natural canalizado no dia 1º de agosto
ES Gás contrata profissionais de níveis médio e superior

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados