Wanderson, do Krasnodar, foca em fase de grupos da Liga dos Campeões

Crédito: Wanderson quer realizar sonho e jogar fase de grupos da Liga dos Campeões (Divulgação/Krasnodar

Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson falou sobre a importância de passar pelo Benfica ou PAOK na fase de qualificação da Liga dos Campeões da Europa.Para ele, a meta de todos é chegar à fase de grupos da disputa.

- Nossa meta é chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Seria muito importante para o clube, torcedor e para nós jogadores. Vamos lutar muito para que isso seja possível este ano.

Segundo Wanderson, seu desejo é continuar evoluindo com a camisa do clube.