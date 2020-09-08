Wanderson, do Krasnodar, foca em fase de grupos da Liga dos Campeões

Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar e um dos principais nomes da equipe russa desde então, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson falou sobre a importância de passar pelo Benfica ou PAOK na fase de qualificação da Liga dos Campeões da Europa.Para ele, a meta de todos é chegar à fase de grupos da disputa.
- Nossa meta é chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Seria muito importante para o clube, torcedor e para nós jogadores. Vamos lutar muito para que isso seja possível este ano.
Segundo Wanderson, seu desejo é continuar evoluindo com a camisa do clube.
- Espero que esse ano seja ainda melhor que o último. Vou trabalhar para melhorar meus números no clube nestes próximos meses. Estou muito motivado para essa temporada.