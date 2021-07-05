Wanderson, do Ittihad Kalba, destaca boa fase nos Emirados Árabes

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Um dos principais nomes do Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo de continuar crescendo no futebol local. Segundo o jogador, sua meta é fazer uma história no Oriente Médio com gols e títulos.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Venho trabalhando muito para continuar crescendo e melhorando meus números. Tenho me dedicado muito para construir uma história no futebol local. Estou muito motivado para as próximas temporadas - disse Wanderson.

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Segundo Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, permanecer no futebol árabe é um objetivo pessoal.