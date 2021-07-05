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futebol

Wanderson, do Ittihad Kalba, destaca boa fase nos Emirados Árabes

Meia brasileiro chegou ao clube em janeiro de 2020 e assumiu titularidade rapidamente
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Publicado em 05 de Julho de 2021 às 14:16

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 14:16
Crédito: Divulgação
Um dos principais nomes do Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo de continuar crescendo no futebol local. Segundo o jogador, sua meta é fazer uma história no Oriente Médio com gols e títulos.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Venho trabalhando muito para continuar crescendo e melhorando meus números. Tenho me dedicado muito para construir uma história no futebol local. Estou muito motivado para as próximas temporadas - disse Wanderson.
+ Messi, CR7, Romário… Veja 20 astros do futebol mundial que jogaram Olimpíadas
Segundo Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, permanecer no futebol árabe é um objetivo pessoal.
- Estou adaptado à região e muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Quero permanecer aqui por muitos anos - completou.

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