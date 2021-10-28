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futebol

Wanderson destaca vontade de crescer nos Emirados Árabes

Brasileiro chegou ao Al Ittihad Kalba em janeiro de 2020 e logo assumiu titularidade
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LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 13:47

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 13:47

Crédito: Divulgação / Al Itthad Kalba
Um dos principais destaques do Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson revelou o desejo de continuar evoluindo no futebol do Oriente Médio. Segundo o atleta, a meta é fazer uma história na região com gols e títulos.
- Estou trabalhando para crescer no futebol árabe. Tenho me dedicado muito no dia a dia para que tudo saia como estou planejando nestes próximos meses. A expectativa é a melhor possível - disse.
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Segundo Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, o Kalba tem tudo para fazer uma ótima temporada.
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- O elenco tem muito potencial e está em condições de crescer na temporada e conquistar bons resultados nos próximos meses - completou.

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