Wanderson destaca vontade de crescer nos Emirados Árabes

Crédito: Divulgação / Al Itthad Kalba

Um dos principais destaques do Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson revelou o desejo de continuar evoluindo no futebol do Oriente Médio. Segundo o atleta, a meta é fazer uma história na região com gols e títulos.

- Estou trabalhando para crescer no futebol árabe. Tenho me dedicado muito no dia a dia para que tudo saia como estou planejando nestes próximos meses. A expectativa é a melhor possível - disse.

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Segundo Wanderson, que atuou no América-MG e Atlético-GO, o Kalba tem tudo para fazer uma ótima temporada.

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