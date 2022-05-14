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futebol

Wanderson destaca desejo de ver Pohang Steelers evoluindo na temporada

Meia brasileiro está motivado para sequência da temporada 2022 na Coreia do Sul...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 14:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 14:02
O meia-atacante Wanderson, hoje defendendo o Pohang Steelers, falou sobre a motivação do grupo para a sequência da temporada coreana. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer nestas próximas semanas.
- Estamos em um ritmo forte nos treinos e jogos e isso é importante. Vamos manter uma intensidade nos próximos compromissos da temporada para crescermos e ganharmos confiança em 2022. O elenco está no caminho certo.
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Segundo Wanderson, sua motivação é grande para crescer com o grupo em 2022.
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- Estou trabalhando muito para continuar crescendo e fazendo ótimos jogos com a camisa do clube. Minha ideia é fazer uma temporada de alto nível em 2022.
Crédito: WandersonatuapeloPohangSteelers,daCoreiadoSul(Foto:Divulgação/PohangSteelers

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