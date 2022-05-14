Wanderson destaca desejo de ver Pohang Steelers evoluindo na temporada

O meia-atacante Wanderson, hoje defendendo o Pohang Steelers, falou sobre a motivação do grupo para a sequência da temporada coreana. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer nestas próximas semanas.

- Estamos em um ritmo forte nos treinos e jogos e isso é importante. Vamos manter uma intensidade nos próximos compromissos da temporada para crescermos e ganharmos confiança em 2022. O elenco está no caminho certo.

+ Villarreal anunciou obra: veja os projetos de novos estádios dos clubes europeus

Segundo Wanderson, sua motivação é grande para crescer com o grupo em 2022.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Champions League

- Estou trabalhando muito para continuar crescendo e fazendo ótimos jogos com a camisa do clube. Minha ideia é fazer uma temporada de alto nível em 2022.