Wanderson destaca bom momento nos Emirados Árabes atuando pelo Al-Ittihad Kalba

Crédito: Divulgação / Ittihad Kalba

Um dos principais nomes do Al-Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante brasileiro Wanderson quer mais uma temporada de bons números no clube. Segundo o jogador da equipe dos Emirados Árabes Undios, sua meta é continuar crescendo com todos.

Veja a tabela do Português- Estou muito feliz no Kalba e no futebol árabe. Tem sido uma ótima experiência. Cresci muito profissionalmente. Quero continuar com um ritmo forte nos próximos anos para evoluir ainda mais com todos - disse o jogador brasileiro.

Segundo Wanderson, o Al-Ittihad Kalba tem tudo para fazer uma grande temporada.