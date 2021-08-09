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futebol

Wanderson destaca bom momento nos Emirados Árabes atuando pelo Al-Ittihad Kalba

Meio-campista brasileiro tornou-se um grande destaque no clube do Al-Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos
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Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 16:15
Crédito: Divulgação / Ittihad Kalba
Um dos principais nomes do Al-Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante brasileiro Wanderson quer mais uma temporada de bons números no clube. Segundo o jogador da equipe dos Emirados Árabes Undios, sua meta é continuar crescendo com todos.
Veja a tabela do Português- Estou muito feliz no Kalba e no futebol árabe. Tem sido uma ótima experiência. Cresci muito profissionalmente. Quero continuar com um ritmo forte nos próximos anos para evoluir ainda mais com todos - disse o jogador brasileiro.
Segundo Wanderson, o Al-Ittihad Kalba tem tudo para fazer uma grande temporada.
- Nosso grupo é muito forte, competitivo e tem tudo para fazer um grande ano. Vamos trabalhar muito para que tudo saia como estamos planejando - concluiu Wanderson.

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