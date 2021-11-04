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Walter Ventura, do Puntarenas, mira título na Costa Rica: 'Sabemos da nossa capacidade'

O Puntarenas enfrenta o San Jose, último colocado do grupo A e depende da última rodada para saber quem será o adversário das quartas de final...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 19:39

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 19:39

Crédito: Divulgação
A segunda divisão da Costa Rica tem a última rodada marcada para o próximo domingo, com um sistema baseado em dois grupos onde se classificam quatro de cada lado. Embora a rodada final prometa emoção por vagas em aberto, o Puntarenas FC já tem a primeira posição do seu grupo assegurada. Assim, a equipe já garantiu vaga para as quartas de final da competição.> Você vai se impressionar com o projeto do Novo Santiago Bernabéu; confiraO Puntarenas FC, inclusive, tem a segunda melhor campanha da competição e a melhor defesa (apenas sete gols sofridos em 13 jogos). Nesse sentido, o zagueiro Walter Ventura falou sobre a importância da solidez defensiva e acredita que esse bom desempenho foi um dos fatores principais para garantir a vaga para a próxima fase.
- A gente sabe que um time campeão e competitivo começa com uma boa defesa. Graças a Deus a gente tem feito nosso trabalho muito bem e os gols tem saído para ajudar a gente. Se continuarmos nesse ritmo, sabemos da nossa capacidade de ganhar o título essa temporada.
> Veja e simule a tabela da Premier League
Apesar do bom momento e da confiança na equipe, o zagueiro colocou os pés no chão e lembrou que o primeiro objetivo era garantir vaga para as quartas de final. Dessa forma, Walter ressaltou a importância de entrar focado durante a fase mata-mata para, então, buscar sonhado o título.
- Sabemos que a próxima fase é um campeonato a parte onde serão dois jogos (ida e volta) importantíssimos e estamos focados desde o começo. O primeiro objetivo era classificar para as quartas e alcançamos, agora é terminar essa fase bem, com a cabeça no lugar para conseguir o título.
O Puntarenas enfrenta o San Jose, último colocado do grupo A e depende da última rodada para saber quem será o adversário das quartas de final. Com três times empatados com 26 pontos (Barrio Mexico, Santa Ana e CS Uruguay), o que ficar na quarta colocação enfrenta a equipe do zagueiro brasileiro.

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