Walter Ventura, do Puntarenas, mira título na Costa Rica: 'Sabemos da nossa capacidade'

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A segunda divisão da Costa Rica tem a última rodada marcada para o próximo domingo, com um sistema baseado em dois grupos onde se classificam quatro de cada lado. Embora a rodada final prometa emoção por vagas em aberto, o Puntarenas FC já tem a primeira posição do seu grupo assegurada. Assim, a equipe já garantiu vaga para as quartas de final da competição.> Você vai se impressionar com o projeto do Novo Santiago Bernabéu; confiraO Puntarenas FC, inclusive, tem a segunda melhor campanha da competição e a melhor defesa (apenas sete gols sofridos em 13 jogos). Nesse sentido, o zagueiro Walter Ventura falou sobre a importância da solidez defensiva e acredita que esse bom desempenho foi um dos fatores principais para garantir a vaga para a próxima fase.

- A gente sabe que um time campeão e competitivo começa com uma boa defesa. Graças a Deus a gente tem feito nosso trabalho muito bem e os gols tem saído para ajudar a gente. Se continuarmos nesse ritmo, sabemos da nossa capacidade de ganhar o título essa temporada.

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Apesar do bom momento e da confiança na equipe, o zagueiro colocou os pés no chão e lembrou que o primeiro objetivo era garantir vaga para as quartas de final. Dessa forma, Walter ressaltou a importância de entrar focado durante a fase mata-mata para, então, buscar sonhado o título.

- Sabemos que a próxima fase é um campeonato a parte onde serão dois jogos (ida e volta) importantíssimos e estamos focados desde o começo. O primeiro objetivo era classificar para as quartas e alcançamos, agora é terminar essa fase bem, com a cabeça no lugar para conseguir o título.