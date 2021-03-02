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futebol

Walter relembra ligação no início da carreira com o Vitória

Atacante nessa semana acertou a sua chegada para o clube de Salvador, restando apenas a oficialização por parte do Leão da Barra...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 16:54
Crédito: Atacante ainda não foi oficialmente apresentado (Reprodução/Instagram
Antes de ser considerado um dos bons valores do futebol brasileiro, ir e voltar do futebol europeu e se transformar em uma verdadeira figura folclórica, a trajetória do atacante Walter teve, no seu período de formação, uma passagem pela equipe com a qual está prestes a ser oficialmente integrado: o Vitória.>Tabela do Campeonato Baiano 2021Nas suas redes sociais, o atleta que esteve na última temporada defendendo o Athletico já mostra tamanha empolgação com o acerto que fez uma postagem no melhor estilo TBT.
Relembrando o fato de ter atuado na base do Leão da Barra em 2004, Walter pontuou que tem pleno desejo de ser bem-sucedido em sua primeira oportunidade como profissional no Vitória. Além disso, agradeceu o fato de ter recebido apoio para concretizar o acerto assim que a possibilidade começou a circular na imprensa:
- A vida é um desafio, e todo dia é um recomeço. Mais um ciclo se inicia, e com ele muita vontade de fazer dar certo. O presente é o tempo onde o futuro deve ser plantado, diante disso a minha obrigação é fazer boas escolhas. Aqui estou eu, de volta e já expresso todo o meu desejo de fazer o meu melhor para esse clube. Quero deixar a vcs o melhor de mim. Obrigado pela confiança no meu trabalho! E já adianto toda a minha gratidão a essa torcida linda que tem me abraçado desde quando iniciou as negociações, obrigado pelas msgs positivas!! @ecvitoria estou de volta para somar.

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