Walter Feldman é demitido do cargo de secretário-geral da CBF por Coronel Nunes, presidente interino

Crédito: Glaucon Fernandes/Eleven/LANCE!Press

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) passará por uma reestruturação interna nas próximas semanas. O presidente interino, Coronel Nunes, demitiu na tarde desta quinta-feira o secretário-geral da entidade, Walter Feldman. O dirigente era o segundo na hierarquia da entidade e ocupava o cargo desde 2015, quando foi nomeado por Marco Polo del Nero, ex-presidente da CBF e banido do futebol por corrupção. A notícia foi divulgada pelo portal "ge".Até o momento da publicação, a CBF não deu detalhes da decisão de demitir o dirigente. De acordo com a reportagem, a decisão foi tomada pelos vice-presidentes da entidade, em comum acordo. Marco Polo Del Nero foi consultado e não se opôs.

O diretor de mídia, Eduardo Zebini, assumirá o cargo de Feldman provisoriamente. Antes de ser afastado pelo Comitê de Ética do Futebol acusado de assédio sexual e moral por uma funcionária, Rogério Caboclo tentou demitir Feldman alegando falta de confiança.

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Antes de entrar no futebol, Feldman teve uma carreira política e foi o coordenador da campanha de Marina Silva na eleição de 2014 para a Presidência da República. Após a eleição, ele aceitou o convite de Del Nero para trabalhar na Federação Paulista de Futebol como secretário-geral. No ano seguinte, em 2015, ele chegou na CBF quando Del Nero assumiu.