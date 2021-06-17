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Walter Feldman é demitido do cargo de secretário-geral da CBF por Coronel Nunes, presidente interino

Feldman estava no cargo desde 2015 e, no seu lugar, foi nomeado o atual diretor de mídia, Eduardo Zebini...
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Publicado em 

17 jun 2021 às 16:42

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 16:42

Crédito: Glaucon Fernandes/Eleven/LANCE!Press
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) passará por uma reestruturação interna nas próximas semanas. O presidente interino, Coronel Nunes, demitiu na tarde desta quinta-feira o secretário-geral da entidade, Walter Feldman. O dirigente era o segundo na hierarquia da entidade e ocupava o cargo desde 2015, quando foi nomeado por Marco Polo del Nero, ex-presidente da CBF e banido do futebol por corrupção. A notícia foi divulgada pelo portal "ge".Até o momento da publicação, a CBF não deu detalhes da decisão de demitir o dirigente. De acordo com a reportagem, a decisão foi tomada pelos vice-presidentes da entidade, em comum acordo. Marco Polo Del Nero foi consultado e não se opôs.
O diretor de mídia, Eduardo Zebini, assumirá o cargo de Feldman provisoriamente. Antes de ser afastado pelo Comitê de Ética do Futebol acusado de assédio sexual e moral por uma funcionária, Rogério Caboclo tentou demitir Feldman alegando falta de confiança.
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Antes de entrar no futebol, Feldman teve uma carreira política e foi o coordenador da campanha de Marina Silva na eleição de 2014 para a Presidência da República. Após a eleição, ele aceitou o convite de Del Nero para trabalhar na Federação Paulista de Futebol como secretário-geral. No ano seguinte, em 2015, ele chegou na CBF quando Del Nero assumiu.
Ainda de acordo com a notícia, a demissão de Feldman não deve ser a única na cúpula da entidade e outros diretores podem seguir o mesmo caminho nos próximos dias. Recentemente, o diretor de Recursos Humanos, Marco Dalpozzo também foi desligado por Coronel Nunes após formalizar o pedido de demissão em uma carta.

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