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Wallace, do Malatyaspor, entra na seleção da rodada do Turco e projeta revanche contra o Galatasaray

As duas equipes se enfrentam no domingo às 10 horas, no horário de Brasília....

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 22:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 22:54
Crédito: Divulgação/Yeni Malatyaspor
A atuação segura na vitória do Malatyaspor sobre o Hatayspor, na quarta-feira, rendeu ao zagueiro brasileiro Wallace uma vaga na seleção da 20ª rodada da Super Lig, divulgada nesta sexta-feira. Foi a primeira vez que o jogador apareceu na lista dos onze melhores da competição, justamente quando vive o melhor momento em campo desde que chegou à Turquia, já no final da janela de transferências.
Com a temporada já em andamento, Wallace precisou de dedicação extra para atingir seu melhor condicionamento físico, inclusive trabalhando com um preparador físico pessoal, fora dos horários de treino. Agora, totalmente adaptado, o jogador esteve em campo em todos os minutos das últimas seis partidas da equipe, que vem de duas vitórias consecutivas e vai tentar a terceira contra o Galatasaray, rival que há pouco menos de duas semanas eliminou o Malatyaspor nos pênaltis, nas oitavas de final da Copa da Turquia.
- É outra competição, mas a eliminação está muito recente, ainda mais do jeito que foi, com gol deles no último lance. Então uma vitória vai ter um gosto especial, com certeza. Mas a gente sabe que o mais importante vai ser somar pontos. Queremos brigar na parte de cima na tabela e para isso precisamos vencer os jogos grandes – disse o jogador, relembrando o confronto do último dia 12, quando, após o empate por 0 a 0 no tempo normal, o Malatyaspor abriu o placar no primeiro tempo da prorrogação, mas viu o adversário chegar ao empate no minuto final do segundo tempo. Nos pênaltis, o time de Istambul venceu por 7 a 6.
O Malatyaspor ocupa a nona colocação da competição com 27 pontos, enquanto o Galatasaray é o terceiro, com 36. As duas equipes se enfrentam no domingo às 10 horas, no horário de Brasília.

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