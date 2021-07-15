Wallace Bonilha é anunciado pelo Figueirense

Crédito: Jogador é formado na base do Fluminense (Divulgação/Figueirense

Sendo uma das equipes que mais tem aproveitado a atual janela de transferências por novas alternativas para o elenco, o Figueirense anunciou a chegada de mais um reforço, esse para o sistema de meio-campo: Wallace Bonilha.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtleta de 25 anos que atua em função mais recuada, de volante, Wallace é formado nas categorias de base do Fluminense, porém jamais atuou profissionalmente no clube carioca.

Depois de ser emprestado ao FC Lathi, da Finlândia, ele rodou de volta ao Brasil por Tupi-MG e Oeste antes de novamente rumar ao Velho Continente, dessa vez para defender justamente o seu último clube, o FC Nitra, da Eslováquia.

Além de Wallace Bonilha, recentemente o Figueira já havia acertado as chegadas de Brenner e Paolo, nomes que devem reforçar o Sub-20 do Furacão do Estreito.