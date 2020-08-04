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futebol

Walisson Maia revela propostas da Série B e do exterior: 'Estou bem motivado'

Zagueiro de 28 anos deve decidir seu futuro nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2020 às 20:58

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 20:58

Crédito: Divulgação
Cria da base do Coritiba e com passagens por Fortaleza, Vitória, entre outras equipes, Walisson Maia é mais um dos diversos jogadores que vem recebendo sondagens para esse segundo semestre. Com um perfil discreto, o jogador não costuma falar sobre seus planos e propostas, mas dessa vez o jogador comentou um pouco mais sobre seu futuro e revelou possibilidade de atuar no exterior, mas não descarta uma possível permanência. Walisson deu dicas e ainda disse sobre seus objetivos.
- São dois clubes da Série B, mas também há a possibilidade de atuar no exterior e enxergo isso com bons olhos. Seria minha primeira experiência fora do Brasil, então com certeza seria válido, mas não vejo problema em permanecer no meu país também. Eu procuro ter uma sequência, independente do clube, e poder ajudá-lo a cumprir todos os objetivos propostos. Estou bem motivado para os meus próximos desafios profissionais - afirmou.Quanto a definição, Walisson acredita que deva fechar algo muito em breve, mas segundo o próprio, isso não vem deixando angustiado ou algo do tipo. O zagueiro demonstra calma nesse momento para tomar a decisão correta.
- O mercado vem esquentando e com isso está tendo algumas procuras de clubes interessados no meu futebol. Estou bem tranquilo quanto a isso, creio que essa semana já defina tudo. Esses dias serão cruciais para meu futuro, mas devo analisar com calma e sabedoria junto aos meus empresários para não tomar nenhuma decisão precipitada - concluiu.

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