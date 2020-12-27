Walisson Maia pede equilíbrio ao Botafogo-SP em reta final na Série B

Crédito: Divulgação/Agência Botafogo

Na penúltima colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP luta para permanecer na segunda divisão nacional. Sem vencer há quatro partidas, o clube empatou três vezes no período e deixou escapar vitórias que poderiam ter mudado o cenário na batalha contra o rebaixamento.

Com 26 pontos e na penúltima posição, o Botafogo-SP terá um confronto direto na próxima rodada, no dia 4 de janeiro, contra o Paraná, que é o 18º colocado com 32 pontos. A vitória é fundamental para a equipe seguir viva na disputa pela permanência. O zagueiro Walisson Maia acredita que o equilíbrio é a receita na reta final.

- Nosso sistema defensivo está entre os 10 melhores da Série B. Em muitos jogos estamos tendo algumas oportunidades e não estamos conseguindo concluir com gols. Mas estamos trabalhando muito para que possamos conseguir esse equilíbrio nessa reta final de competição – disse.

O zagueiro foi contratado em agosto após disputar o Campeonato Paulista pelo Água Santa. Em 2019, Walisson Maia fez parte do elenco do Coritiba que conseguiu o acesso à primeira divisão do Brasileirão. Vivendo uma fase distinta, o jogador lamentou os tropeços recentes.

- É difícil dizer alguma coisa nesse momento, o time vem fazendo boas partidas, mas não estamos conseguindo “matar” os jogos. Isso acaba que vai dando força para os adversários. Nós últimos jogos tivemos alguns empates que poderíamos ter saído com os três pontos – avaliou.