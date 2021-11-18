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Walisson Maia fala sobre expectativa por estreia no Kuwait e revela diferenças com o futebol brasileiro

Zagueiro com passagem pelo Vila Nova contou sobre a nova experiência na carreira...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 13:56

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 13:56

Zagueiro revelado nas categorias de base do Coritiba e com passagem por diversas equipes tradicionais do Brasil, Walisson Maia acertou recentemente a sua transferência para o Al Fahaheel, do Kuwait. O defensor fez a sua estreia pela equipe na Copa da Federação e vive a expectativa por debutar na primeira divisão do país.- Desde que cheguei, já fiz algumas partidas pelas copas, mas a liga é a principal competição do país e estou muito ansioso pela estreia. Nossa equipe vem fazendo uma forte preparação, para que possamos chegar bem logo no começo. Espero que o nosso time faça uma grande estreia e que consigamos sair com os três pontos - disse.
O último clube de Walisson Maia no Brasil foi o Vila Nova. Pela equipe Goiana ele atuou em 16 jogos e não marcou nenhum gol. O zagueiro foi titular na campanha do vice-campeonato goiano de 2021. O atleta também falou um pouco sobre a sua adaptação e a diferença do futebol local para o brasileiro.
- Logo que cheguei já deu pra ver que os treinamentos e os jogos tem uma intensidade menor do que no Brasil. Aqui, os jogos são um pouco mais cadenciados, sem tanta velocidade. Porém, eu venho trabalhando forte, buscando manter o mesmo nível que estava atuando no Brasil, para que eu possa me destacar e contribuir com a minha equipe na busca pelos objetivos da temporada - concluiu.
Crédito: WallisonMaiaesperasedestacarnoKuwait(Divulgação

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