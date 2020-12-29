Walef passa por cirurgia no joelho e desfalca o Fortaleza

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O Fortaleza tem um desfalque para as próximas semanas do Campeonato Brasileiro. Trata-se do goleiro Max Walef, que passou por uma artroscopia no joelho direito.

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De acordo com o departamento médico, a previsão é que o jogador fique à disposição do técnico Marcelo Chamusca entre três a cinco semanas.

Enquanto Walef não volta aos trabalhos, o gol do Leão ficará servido do titular Felipe Alves e o experiente Marcelo Boeck.

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