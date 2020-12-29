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futebol

Walef passa por cirurgia no joelho e desfalca o Fortaleza

Arqueiro reserva passou por uma artroscopia no joelho e fica fora de combate entre três e cinco semanas...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 16:13
Crédito: Reprodução
O Fortaleza tem um desfalque para as próximas semanas do Campeonato Brasileiro. Trata-se do goleiro Max Walef, que passou por uma artroscopia no joelho direito.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
De acordo com o departamento médico, a previsão é que o jogador fique à disposição do técnico Marcelo Chamusca entre três a cinco semanas.
Enquanto Walef não volta aos trabalhos, o gol do Leão ficará servido do titular Felipe Alves e o experiente Marcelo Boeck.
+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Calendário
O Fortaleza volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 6 de janeiro, diante do Sport, na Ilha do Retiro.

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