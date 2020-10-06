futebol

Walcott deixa o Everton e acerta retorno ao Southampton após 15 anos

Atacante chega aos Saints por empréstimo até o fim da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 21:08

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 21:08

Crédito: Divulgação/Southampton
O atacante Theo Walcott acertou sua ida para o Southampton por empréstimo de um ano no encerramento da janela de transferências do reino unido, nesta segunda-feira. Aos 31 anos, ele retorna ao clube que o revelou depois de quase 15 anos.O atleta, que pertence ao Everton, afirmou que não deve segurar as lágrimas ao fazer sua reestreia.
- Provavelmente vou chorar quando reestrear. Isso significa muito (para mim). Estou muito satisfeito. (...) Tive a oportunidade de ir para outros clubes, mas assim que surgiu a chance do Southampton... É um clube que faz parte de mim, que me fez o jogador que eu sou. Está no meu coração - revelou, emocionado.Walcott é o jogador mais jovem a atuar pelo Southampton na história do clube, fazendo sua estreia no futebol profissional com apenas 16 anos e 143 dias. Sua estadia, no entanto, foi curta. Na temporada seguinte, acertou sua ida para o Arsenal, onde atuou por 12 anos.
Sem espaço no Everton sob o comando de Carlo Ancelotti, Walcott havia atuado apenas em duas oportunidades na atual temporada. Agora, volta ao clube que o revelou para tentar impressionar o treinador Ralph Hasenhuttl e brigar por uma vaga na equipe titular.

