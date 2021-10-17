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Walce dá prazo para retornar ao São Paulo e fala sobre cirurgia no joelho

Zagueiro passou pela segunda operação no joelho direito em junho e espera voltar a jogar em quatro meses. Sua última partida foi em dezembro de 2019...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 12:00

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O zagueiro Walce, do São Paulo, explicou a segunda cirurgia no joelho esquerdo, realizada em junho deste ano. Cria das categorias de base do clube, o defensor explicou como soube da nova lesão no local.  - Na parte final do processo de recuperação, eu passei por uma nova ressonância para confirmar que o ligamento estava firme. Foi nesse momento que o exame apontou a frouxidão do ligamento. Isso não teve explicação nem médica. Acho que o meu corpo não se adaptou à cirurgia que foi feita. Não posso dizer que foi erro, porque não tenho certeza disso. Eu acredito que foi muito mais algo regenerativo do meu próprio corpo - disse Walce em entrevista ao canal 'Tiro de Meta'.
Além disso, o zagueiro, que estava em negociações avançadas com o Red Bull Bragantino quando teve a segunda lesão, estimou um prazo para retornar aos gramados. Seu último jogo foi em 8 de dezembro de 2019, contra o CSA, pela última rodada do Brasileirão.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!- Estou me sentindo muito melhor depois dessa segunda cirurgia, mais inteiro, mais forte. Pelo histórico que eu tive das questões das cirurgias, dessa última que eu fiz me sinto melhor, mais inteiro, mais forte, mais tranquilo. Hoje estou com quatro meses e meio de cirurgia, um tempo considerado bom. Estou num tempo legal, com segurança para começar a trotar, fazer algo diferente fora da fisioterapia. A expectativa é que daqui mais uns quatro meses eu esteja inteiro, 100% e preparado com o grupo do São Paulo - afirmou.
Pelo time principal do São Paulo, Walce fez cinco partidas, todas na temporada de 2019. Foram quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

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