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Waguininho comenta preparação do Coritiba para 2021 em busca do acesso à Série A

Atacante falou sobre a temporada do Coxa e elogiou preparação do grupo...
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Publicado em 

20 mai 2021 às 18:09

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:09

Crédito: Divulgação / Coritiba
Um dos principais nomes do Coritiba este ano, o atacante Waguininho elogiou o grupo alviverde. Segundo o atleta, com grande passagem pelo futebol coreano, o elenco tem condições de crescer em 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer nesta temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para melhorar o desempenho em campo este ano. Vamos procurar manter um ritmo forte nos próximos meses para alcançarmos nossos objetivos em 2021 - disse o atleta do Coxa branca.
Segundo o atleta, a meta do elenco é o início da Série B e voltar para a Série A em 2022 um anos após a queda para a segunda divisão do Brasileirão.- Estamos nos preparando para o início da Série B. Queremos fazer uma grande disputa para alcançarmos o acesso este ano - completou o atacante.

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