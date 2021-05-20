Waguininho comenta preparação do Coritiba para 2021 em busca do acesso à Série A

Um dos principais nomes do Coritiba este ano, o atacante Waguininho elogiou o grupo alviverde. Segundo o atleta, com grande passagem pelo futebol coreano, o elenco tem condições de crescer em 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer nesta temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para melhorar o desempenho em campo este ano. Vamos procurar manter um ritmo forte nos próximos meses para alcançarmos nossos objetivos em 2021 - disse o atleta do Coxa branca.