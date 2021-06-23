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futebol

Waguininho comemora mais um gol pelo Coritiba e fala sobre desejo de crescimento da equipe

O atleta marcou o gol que colocou o Coxa no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 17:18

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 17:18

Crédito: Divulgação/ Coritiba
Autor do gol que deu o triunfo do Coritiba sobre o Vitória nesta terça-feira (22) pela Série B, em jogo que terminou 1 a 0 para o Coxa, o atacante Waguininho comemorou mais uma boa atuação no clube paranaense. Segundo ele, a meta é continuar crescendo.
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- Estou feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória. É a consequência de um trabalho forte que tenho feito no dia a dia. Agora é manter essa intensidade para sair mais gols. Estou muito motivado. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO COXA NA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOPara ele, a equipe tem tudo para evoluir na temporada.
- Temos tudo para evoluir na temporada. Vamos focar tudo neste crescimento e nesta sequência. - concluiu.

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