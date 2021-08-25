Wagner Lopes ganha moral com o elenco do Vitória

Crédito: Wagner Lopes ajudou o Leão a bater o Guarani (Pietro Carpi/Vitória

Após seis partidas sem somar três pontos, o Vitória voltou a triunfar na Série B e agora tem a esperança de emplacar uma sequência positiva na temporada.

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Com a semana livre para os trabalhos, o técnico Wagner Lopes acredita que pode evoluir a equipe e surpreender o Náutico, que já foi líder da competição.

Quem está confiante no trabalho da atual comissão técnica é o zagueiro Thalisson, que vê o novo comandante preocupado com o sistema defensivo.