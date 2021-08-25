Wagner Lopes ganha moral com o elenco do Vitória

Após seis partidas sem somar três pontos, o Vitória voltou a triunfar na Série B e agora tem a esperança de emplacar uma sequência positiva na temporada.
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Com a semana livre para os trabalhos, o técnico Wagner Lopes acredita que pode evoluir a equipe e surpreender o Náutico, que já foi líder da competição.
Quem está confiante no trabalho da atual comissão técnica é o zagueiro Thalisson, que vê o novo comandante preocupado com o sistema defensivo.
‘Creio que desde a chegada do professor Wagner, a gente veio melhorando defensivamente. No jogo contra o Vila Nova, sem tomar gol; contra o Guarani ganhando sem tomar gol. Professor vem sendo bem importante. Creio que nós zagueiros estamos crescendo bastante, os laterais, volantes. Ele vem fazendo trabalho muito bom para dar segurança e confiança para a gente nas partidas’, afirmou.