Wagner Lopes fala sobre o planejamento do Vitória na Série B

‘Estamos numa situação que cada dia você dá o seu melhor, faz tudo o que tiver ao seu alcance para sair dessa situação. A gente está trabalhando jogo a jogo. Existe um planejamento, micro, macro. Existem as metas que a gente internamente pensa e planeja. Mas temos tantas coisas para serem resolvidas, tantas dificuldades que cada jogo para nós está se tornando jogo de decisão de campeonato. A gente está se preparando para vencer todos os jogos da melhor maneira possível. Não fazendo em blocos. Normalmente a gente faria blocos de cinco, de três, dependendo da tabela, jogo em cima, espaçados. Então, atualmente, por conta de nossas dificuldades, a gente está traçando jogo a jogo. Dar a vida e fazer o nosso melhor para vencer todos os jogos’, afirmou.