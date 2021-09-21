Wagner Lopes fala sobre o planejamento do Vitória na Série B

Na zona de rebaixamento da Série B, o Vitória tem pela frente um duelo complicado diante do líder Coritiba, no estádio Barradão.
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Preocupado com a situação da equipe, o técnico Wagner Lopes evita pensar a médio prazo e não faz planejamento de pontos para o Leão.
‘Estamos numa situação que cada dia você dá o seu melhor, faz tudo o que tiver ao seu alcance para sair dessa situação. A gente está trabalhando jogo a jogo. Existe um planejamento, micro, macro. Existem as metas que a gente internamente pensa e planeja. Mas temos tantas coisas para serem resolvidas, tantas dificuldades que cada jogo para nós está se tornando jogo de decisão de campeonato. A gente está se preparando para vencer todos os jogos da melhor maneira possível. Não fazendo em blocos. Normalmente a gente faria blocos de cinco, de três, dependendo da tabela, jogo em cima, espaçados. Então, atualmente, por conta de nossas dificuldades, a gente está traçando jogo a jogo. Dar a vida e fazer o nosso melhor para vencer todos os jogos’, afirmou.
Vale lembrar, que o Vitória aparece na 17ª colocação, com 24 pontos. Caso vença o seu compromisso, ele pode até sair do temido Z-4.