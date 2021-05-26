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Wagner Leonardo exalta primeiro título como profissional e projeta Série B do Náutico

Zagueiro marcou gol na primeira final do Pernambucano e tem se destacado na defesa do Timbu...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 10:42

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 10:42
Crédito: Tiago Caldas/CNC
No último final de semana, o Náutico conquistou seu 23º título estadual. Na decisão contra o Sport, a equipe venceu nos pênaltis por 5 a 3. O título foi ainda mais marcante para Wagner Leonardo, que levantou sua primeira taça como profissional.
O zagueiro, que está emprestado do Santos ao Náutico, vem tendo boas atuações e se consolidando no time titular. Ele afirma que a conquista ficará marcada por ter sido o primeiro de sua carreira e acredita que foi merecido pelo trabalho feito pelo clube durante o Campeonato Pernambucano.
'É uma sensação única ser campeão. Para mim, ficará marcado para sempre. É o trabalhado sendo recompensado com conquistas e sabemos que só fica marcado na história os vencedores. Nosso time mereceu conquistar esse estadual, por tudo que fizemos no campeonato inteiro e os números reforçam isso. Nossa equipe fez um campeonato sólido e fomos coroados com a taça', disse.
Nesta semana, o Timbu já estreia na Série B, contra o CSA. Wagner destaca que o elenco precisa manter o foco para seguir com o bom desempenho e quer tratar toda rodada como decisão, em busca do acesso à Série A.
'Agora temos que continuar nosso trabalho para a Série B. O objetivo é continuar fazendo o que treinamos e evoluindo cada vez mais para fazer uma excelente campanha. Todo jogo será uma final para nós e já começamos nossa trajetória contra o CSA, que será um jogo difícil mas vamos buscar a vitória', concluiu.

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