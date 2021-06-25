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Vuaden relata em súmula ameaças de Cuca após o jogo contra o Ceará. Treinador diz que 'perdeu' a cabeça

A confusão ocorreu depois do apito final, poucos minutos gol marcado pelo Vozão, aos 49 do segundo tempo. Cuca chamou o árbitro de "vagabundo"...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 13:01

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 13:01

Crédito: Cuca protagonizou uma briga com o árbitro do jogo Ceará x Atlético-MG, com ofensas e ameaças-(Pedro Souza/Atlético-MG
O técnico Cuca, do Atlético-MG, e o árbitro da partida, Leandro Pedro Vuaden, protagonizaram uma confusão depois do jogo entre Galo e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, quando o time cearense saiu vencedor por 2 a 1, com um gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo. Segundo Vuaden, Cuca o teria chamado de “vagabundo” e feito outras ofensas, como contra a esposa do árbitro, que foi relatado na súmula do jogo e já publicado pelo árbitro. O treinador atleticano foi expulso após a partida e o relato foi o seguinte: -Expulsei com cartão vermelho direto, após o término da partida, o técnico da equipe clube Atlético Mineiro, senhor Alexi Stival, por adentrar ao campo de jogo e vir em minha direção proferindo as seguintes palavras: "você me dá azar na vida, ainda bem que vou largar para não precisar conviver com pessoas como você. Tenho nojo. Você é um gaveteiro".
Após visualizar o cartão vermelho continuou proferindo as seguintes palavras: "sem vergonha, se eu cruzar com você na rua te dou umas tapas na cara", inclusive fazendo menção e se aproximando dizendo "vagabundo, vagabundo". O mesmo foi contido e retirado por integrantes da sua comissão técnica e jogadores da equipe do Ceará. Quando eu estava na área mista me dirigindo ao vestiário da arbitragem, o mesmo proferiu as seguintes palavras "vagabundo, vagabundo, vai ter CPI hoje porque você me pediu voto para a sua esposa. Informo ainda que me senti extremamente ofendido em minha honra pelas palavras proferidas contra a minha pessoa-escreveu Vuaden na súmula.
Cuca disse, em sua coletiva, que perdeu a cabeça e tentou se retratar do fato. Confira no vídeo acima nesta matéria-escreveu Vuaden. O time mineiro caiu para a sétima posição com a derrota, se mantendo com 10 pontos, enquanto o Vozão está em 12º, com oito pontos na classificação.

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