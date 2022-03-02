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futebol

VP do Grêmio faz considerações sobre queda na Copa do Brasil

Apesar de lamentar a queda diante do Mirassol, palavras de Denis Abrahão também foram elogiosas ao elenco na questão comportamental...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 11:13

Publicado em 02 de Março de 2022 às 11:13

Após a derrota do Grêmio por 3 a 2 diante do Mirassol que custou a sequência na Copa do Brasil, a declaração do Vice-Presidente do clube, Denis Abrahão, caminhou em linhas distintas ao comentar os aspectos técnico e comportamental na partida da última terça-feira (1).>Baixe agora o aplicativo de resultados do LANCE!Não deixando de fazer elogios ao time paulista e frisando que o tricolor teve chances de garantir sua classificação no momento que reverteu a desvantagem inicial, Denis pontuou que o poder mental da equipe merece considerações positivas.
- Nós esperávamos avançar de etapa, nosso planejamento previa isso, até porque estamos acostumados a jogar esse tipo de competição. Entendíamos que o jogo era muito difícil. Saímos perdendo, conseguimos virar o jogo. Talvez ali poderíamos ter matado o jogo, fazer 3 a 1, teve oportunidades de fazer. Enfrentamos um time que faz uma bela campanha no Campeonato Paulista, um time forte, rápido, mas nada que impedisse a nossa classificação. - Do ponto de vista comportamental, é de se elogiar a dedicação dos jogadores, a forma como eles atuaram. Mas, infelizmente, não fomos capazes de suplantar os adversários. - pontuou o dirigente.
Ciente do peso de uma queda desta dimensão em ano onde o clube já vive um caráter natural de pressão para retornar a elite do futebol nacional, Denis Abrahão reforçou a necessidade do sentimento de superação para o elenco gremista encarar os próximos desafios da temporada:
- Nós temos que ter muita força, mas temos de sacudir a poeira, já tem Campeonato Gaúcho no sábado (5). Tá doendo, vai continuar doendo, sabemos que é um momento muito difícil na história do clube, mas nós estamos preparados para suportar qualquer pressão. Não tem problema nenhum. Nós vamos enfrentar todas as dificuldades e nós vamos alcançar os nossos objetivos, sem dúvida nenhuma.Lucas Uebel/Grêmio FBPA

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