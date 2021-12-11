VP do Botafogo prega cautela contra loucuras, mas sonha alto: 'Quero voltar aqui para buscar o da Série A'

Numa noite de festa, otimismo. Durante o Prêmio Brasileirão, na noite desta sexta-feira, na sede da CBF, o vice-presidente geral do Botafogo, Vinicius Assumpção, deu declarações de uma pessoa que prega cautela, mas sonha alto. O time acabou de ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o dirigente almeja construir um clube que consiga o troféu da Série A.- Estou otimista, acho que nós vamos ter grandes novidades pela frente logo no início do ano (em relação à obtenção de recursos para reforços), mas estamos seguindo um planejamento. Não vamos sair desse caminho, que é o caminho da responsabilidade dentro da gestão. Então não vamos fazer loucura. Mas nós temos o entendimento de que precisamos reforçar o time, a comissão técnica sabe disso, o diretor sabe disso e eles estão trabalhando nesse sentido. Só quero pedir à torcida que tenha essa compreensão, mas nós estamos demonstrando o que podemos fazer pelo clube. Acredito que possamos fazer muito mais - analisou Vinicius, que completou: