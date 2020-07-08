Vovó do Galo chega aos 100 anos e recebe homenagem do clube

Ter um verdadeiro símbolo de amor por um clube de futebol que viu praticamente tudo que a instituição viveu é um privilégio. E, o Atlético-MG tem a sua história vista de perto por Dona Ana Cândida, a Vovó do Galo, que completou 100 anos de vida nesta quarta-feira, 8 de julho. O Galo homenageou a sua vovó com uma festa surpresa e a criação do de um perfil exclusivo no Instagram, reunindo mensagens especiais de 100 apaixonados pelo clube, entre eles Diego Tardelli, Gabriel e Victor, além do ex-jogador Reinaldo, Falcão - um dos grandes craques do futsal, Luan, Leonardo Silva e o técnico Cuca. Dona Ana, que também é influenciadora digital e tem quase 60 mil seguidores, recebeu em casa uma caixa surpresa e pôde assistir e se emocionar com a homenagem ao seu centenário de histórias, na companhia do Galo Doido e da Charanga do Galo. Participaram da homenagem jornalistas, influenciadores, músicos, funcionários, dirigentes e conselheiros do time, ex-jogadores, atletas do futebol americano e do futebol feminino, familiares da Vovó, consulados no Brasil e no mundo e, claro, torcedores apaixonados.