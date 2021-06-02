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Votação realizadas por fãs do MKF Kárvina indicaram Eduardo Santos como jogador da temporada no clube

Jovem zagueiro brasileiro foi eleito o melhor jogador da temporada do MKF Kárvina, da República Tcheca, em votação feita em página do time...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:25

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:25

Crédito: Divulgação/Karvina
O Campeonato Tcheco chegou ao fim no último final de semana. Com 39 pontos conquistados, o Kárvina se garantiu na elite do futebol nacional com a 12ª colocação. Na última partida da temporada, com o time repleto de desfalques, o time sofreu revés por 1a0 para o Pribram e colocou ponto final na temporada 20/21.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Destaque do time na temporada, o brasileiro Eduardo Santos esteve presente em 31 jogos do time como titular no campeonato tcheco. O jovem zagueiro, de apenas 23 anos, conseguiu sua maior regularidade na curta carreira como jogador profissional. Além de marcar dois gols na temporada, o atleta somou pouco mais de 2.700 minutos de jogo durante a época.
- Ter essa regularidade foi muito bom para mim. Enfrentamos grandes forças do futebol tcheco, que brigam por vaga e jogam a Champions League e Europa League, adquirir esta bagagem no meu futebol é algo de extrema importância. Espero aprender cada vez mais aqui. - disse Eduardo.
Em votação realizada pelos fãs do clube na página Karvina.edits, Eduardo foi considerado pelos torcedores o jogador da temporada. Com 18 votos, o brasileiro teve ampla margem na votação. Completam o top 3, o Tcheco/Grego Michel Papadopulos e Christian Herc, emprestado pelo Wolverhampton, com 7 e 4 votos respectivamente.
- Ter o reconhecimento dos torcedores é fundamental. Eles ditam a continuidade do clube e será sempre assim. Mostra que estou no caminho certo e quero manter este bom trabalho como fiz na temporada que encerrou. Fiquei bastante feliz com este carinho. - finalizou.

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