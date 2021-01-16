Voo que leva delegação do Grêmio de volta ao Sul não conseguiu pousar em Porto Alegre

A delegação do Grêmio passou por um período tenso durante sua viagem de São Paulo para Porto Alegre após o empate em 1 a 1 diante do Palmeiras na última sexta-feira (15) pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o avião que leva a delegação não conseguiu fazer o pouso na capital gaúcha no início da tarde desse sábado em função de um forte temporal que cai sobre a cidade. Assim, a decisão tomada pelo piloto da aeronave foi de arremeter e fazer o pouso em outra capital da Região Sul do país, Florianópolis, aguardando a melhora climática em Porto Alegre para retomar o cronograma inicial do voo.