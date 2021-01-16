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Voo que leva delegação do Grêmio de volta ao Sul não conseguiu pousar em Porto Alegre

Justificativa dada pelo clube foi de forte temporal na capital gaúcha que forçou o avião a arremeter e fazer pouso em Florianópolis...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 16:11

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 16:11

Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A delegação do Grêmio passou por um período tenso durante sua viagem de São Paulo para Porto Alegre após o empate em 1 a 1 diante do Palmeiras na última sexta-feira (15) pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o avião que leva a delegação não conseguiu fazer o pouso na capital gaúcha no início da tarde desse sábado em função de um forte temporal que cai sobre a cidade. Assim, a decisão tomada pelo piloto da aeronave foi de arremeter e fazer o pouso em outra capital da Região Sul do país, Florianópolis, aguardando a melhora climática em Porto Alegre para retomar o cronograma inicial do voo.
Para agilizar o processo de decolagem quando as condições estiverem melhores em POA, o clube informou que os atletas e o restante da delegação não saíram da aeronave.
O próximo desafio da equipe dirigida por Renato Portaluppi na temporada será um complicado confronto diante do Atlético-MG na próxima quarta-feira (20) às 19h15 na Arena.

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