Voltou com tudo! Na reabertura do estadual, Ceará passa fácil pelo Barbalha

Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Em partida com caráter quase que de treino, o Ceará não encontrou resistência do Barbalha e, em confronto que marcou o retorno oficial do Campeonato Cearense, a equipe dirigida pela primeira vez por Guto Ferreira aplicou uma sonora goleada de 5 a 0 na manhã dessa segunda-feira (13). O confronto aconteceu na Cidade Vozão, centro de treinamento do Alvinegro, localizado na cidade de Itaitinga.

COMEÇO INSPIRADO

Logo com oito minutos de jogo, a pressão ofensiva realizada pelo Vozão deu resultado com o atacante Lima. Se no levantamento proveniente do escanteio cobrado por Vina a zaga da Raposa conseguiu fazer o corte, na volta o mesmo atleta do Ceará botou de novo na área e, com a bola atravessando toda a área, ela caiu nos pés de Lima que dominou e bateu firme para estufar as redes.

SEM SUSTOS LÁ ATRÁS

Enquanto o Alvinegro de Porangabussu imprimia seu ritmo de jogo com bastante posse de bola e a todo momento apertava as tentativas de saída defensiva do adversário, o Barbalha simplesmente não conseguia articular lances ofensivos, fazendo com que a linha de zaga do Ceará ou o goleiro Fernando Prass passassem os primeiros 45 minutos como verdadeiros espectadores.

Foi nesse ritmo que, depois de mandar duas vezes a bola na trave em chute cara a cara com Geilson e em cabeçada que balançou o travessão, Vina finalmente converteu aos 45 depois de bola rolada por Lima onde ele bateu no extremo canto esquerdo da meta da Raposa.

CENÁRIO REPETIDO

Assim como na primeira etapa, o Vozão iniciou em cima do oponente e, aos quatro, já encontrou novamente o caminho do gol através de bola vinda de escanteio. Depois do levantamento cortado pelo goleiro Geilson e pela zaga do Barbalha, Charles cabeceou para o gol praticamente vazio. Três minutos depois, foi a vez de Samuel Xavier receber passe do lado direito do ataque e, com absoluta liberdade, fazer o passe para Lima, que chegava no extremo oposto da área, que tocou pras redes fazendo o quarto do Alvinegro.

MANUTENÇÃO DA INVENCIBILIDADE