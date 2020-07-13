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futebol

Voltou com tudo! Na reabertura do estadual, Ceará passa fácil pelo Barbalha

Jogo que aconteceu na Cidade Vozão teve absoluta superioridade e domínio do Alvinegro e elástico placar de 5 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 13:56

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 13:56

Crédito: Felipe Santos/Ceará SC
Em partida com caráter quase que de treino, o Ceará não encontrou resistência do Barbalha e, em confronto que marcou o retorno oficial do Campeonato Cearense, a equipe dirigida pela primeira vez por Guto Ferreira aplicou uma sonora goleada de 5 a 0 na manhã dessa segunda-feira (13). O confronto aconteceu na Cidade Vozão, centro de treinamento do Alvinegro, localizado na cidade de Itaitinga.
COMEÇO INSPIRADO
Logo com oito minutos de jogo, a pressão ofensiva realizada pelo Vozão deu resultado com o atacante Lima. Se no levantamento proveniente do escanteio cobrado por Vina a zaga da Raposa conseguiu fazer o corte, na volta o mesmo atleta do Ceará botou de novo na área e, com a bola atravessando toda a área, ela caiu nos pés de Lima que dominou e bateu firme para estufar as redes.
SEM SUSTOS LÁ ATRÁS
Enquanto o Alvinegro de Porangabussu imprimia seu ritmo de jogo com bastante posse de bola e a todo momento apertava as tentativas de saída defensiva do adversário, o Barbalha simplesmente não conseguia articular lances ofensivos, fazendo com que a linha de zaga do Ceará ou o goleiro Fernando Prass passassem os primeiros 45 minutos como verdadeiros espectadores.
Foi nesse ritmo que, depois de mandar duas vezes a bola na trave em chute cara a cara com Geilson e em cabeçada que balançou o travessão, Vina finalmente converteu aos 45 depois de bola rolada por Lima onde ele bateu no extremo canto esquerdo da meta da Raposa.
CENÁRIO REPETIDO
Assim como na primeira etapa, o Vozão iniciou em cima do oponente e, aos quatro, já encontrou novamente o caminho do gol através de bola vinda de escanteio. Depois do levantamento cortado pelo goleiro Geilson e pela zaga do Barbalha, Charles cabeceou para o gol praticamente vazio. Três minutos depois, foi a vez de Samuel Xavier receber passe do lado direito do ataque e, com absoluta liberdade, fazer o passe para Lima, que chegava no extremo oposto da área, que tocou pras redes fazendo o quarto do Alvinegro.
MANUTENÇÃO DA INVENCIBILIDADE
Com a goleada aplicada pelos comandados de Guto Ferreira (que ainda teve espaço para Tiago Pagnussat aparecer como atacante fazendo o quinto gol), o Ceará chegou aos 14 pontos e se mantém invicto nessa etapa do estadual com quatro vitórias e dois empates, chegando a liderança com 14 pontos conquistados.

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