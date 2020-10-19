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futebol

'Voltarei mais forte do que nunca', diz Van Dijk, que passará por cirurgia

Defensor se machucou no clássico contra o Everton e teve confirmada lesão nos ligamentos do joelho direito. Expectativa é que zagueiro só volte a atuar a partir de março de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 16:02

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:02

Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
Após sofrer uma grave lesão no joelho direito no clássico contra o Everton, no último sábado, o zagueiro Virgil van Dijk precisará passar por uma cirurgia por conta de ruptura nos ligamentos. No domingo, após o Liverpool confirmar a lesão, o defensor se pronunciou.Van Dijk afirmou que "voltará mais forte do que nunca" e que agora está "totalmente focado na recuperação". O Liverpool não deu um prazo de quando o holandês voltará aos gramados, mas a expectativa é que isto demore entre seis e oito meses.
VEJA A MENSAGEM DE VAN DIJK​"Esta tarde, me encontrei com um consultor líder para iniciar o processo de planejamento dos detalhes mais sutis de minha reabilitação após o incidente de ontem.
Agora estou totalmente focado na minha recuperação e farei tudo o que puder para voltar o mais rápido possível.
Apesar da decepção óbvia, acredito firmemente que dentro da dificuldade está a oportunidade e com a ajuda de Deus vou garantir que vou voltar melhor, mais em forma e mais forte do que nunca.
No futebol, como na vida, acredito que tudo acontece por uma razão e é importante tentar manter o equilíbrio, seja passando pelos altos ou baixos. Com o apoio de minha esposa, filhos, família e todos em Liverpool, estou pronto para o desafio que tenho pela frente.
Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de apoio, é muito importante para mim e minha família, e agora farei todo o possível para apoiar meus companheiros de equipe de todas as maneiras que puder, nas próximas semanas, como eu faço minha própria recuperação dia após dia. Eu voltarei.
Virgil van Dijk"

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