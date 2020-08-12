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Voltando ao Real Madrid, Odegaard se despede da Real Sociedad

Jogador fez grande temporada pelo time do País Basco e fez com que Zidane pedisse sua incorporação de volta ao elenco do Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 14:29

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 14:29

Crédito: Divulgação
O meio-campista Martin Odegaard está voltando ao Real Madrid para a próxima temporada. O jogador de 21 anos, que fez uma excelente temporada pela Real Sociedad, estava emprestado ao clube do País Basco, mas, a pedido de Zidane, retornará ao clube merengue.E nesta quarta-feira, clube e jogador se despediram um do outro pela internet. Através de seu site oficial, a Real Sociedad deixou uma mensagem agradecendo ao atleta norueguês, que também respondeu com um vídeo.
- É difícil ir tão fundo em tão pouco tempo, mas Martin Odegaard conseguiu. O canhoto nos deixa para voltar ao Real Madrid, mas nunca vamos esquecer tudo que nos fez desfrutar desta temporada inesquecível. Seus gols, seu futebol, seu caráter, seu esforço e sua humildade fizeram com que Martin fosse lembrado com imenso carinho por toda a família real. Ele mesmo queria agradecer a todo esse amor neste vídeo. Eskerrik asko, Martintxo ("obrigado, Martin" no idioma basco), e desejamos o melhor para o seu futuro - disse a Real Sociedad.

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